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Турки научились извлекать энергию из транспортного вихря

Lenta.ru
32 минуты назад

В Стамбуле установили ветряные турбины, способные вырабатывать энергию из транспортного вихря. Как пишет Independent, конструкция также оснащена солнечными панелями, а за счет компактности может размещаться практически где угодно — например, у дороги или на крышах многоэтажек.

Турки научились извлекать энергию из транспортного вихря
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Разработкой турбин ENLIL занимались Стамбульский технический университет и технологическая фирма Devecitech. Идея проекта родилась у турецкого инженера Керема Девечи, когда он проехал по скоростному автобусному маршруту Metrobüs. Тогда Девечи предположил, что потоков ветра от проезжающего транспорта может быть достаточно, чтобы научиться извлекать из них энергию. Первый прототип ветряной установки предприниматель создал у себя дома, а проспонсировали проект его друзья и родственники.

Сейчас генераторы уже установлены на обочинах дорог в столице Турции и успешно превращают в энергию солнечный свет и ветер от транспортного потока. Кроме того, ENLIL оснащены датчиками, которые отслеживают температуру воздуха, влажность, уровень выбросов углекислого газа и силу землетрясений. Полученные данные будут переданы администрации города. Турбины ENLIL вызвали ажиотаж за рубежом — многие страны уже проявили интерес к турецким наработкам, чтобы снизить объем выбросов.

Энергию ветра стремятся добывать разными способами. Компания LEGO, например, построила в Ирландском море электростанцию, один из генераторов которой полностью собран из пластиковых деталей. Установка попала в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший ветрогенератор из конструктора – для возведения потребовалось 146 тысяч кирпичиков LEGO.

Наука и техника,Стамбул,
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