В TikTok внедрят эффекты дополненной реальности

Технология дополненной реальности (AR) набирает всё большую популярность. Она уже активно используется в продуктах Facebook (в особенности в Instagram). Не отстаёт и Apple, которой приписывают скорый выпуск первых смарт-очков с соответствующей функцией.

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Сейчас же появилась информация о том, что и TikTok намерена внедрить дополненную реальность в свой сервис. Как пишет TechCrunch, для этого китайская компания запустила новый набор творческих инструментов. Назвала же она всё это дело просто — Effect Studio.

Так как новинка находится на этапе закрытого бета-тестирования, доступ к ней есть лишь у избранных пользователей. Заявку на ранний доступ предоставляется через специальную форму, в которой разработчиков просят указать своё имя, адрес электронной почты, информацию об учётной записи TikTok, название компании, которую они представляют и данные об опыте работы с дополненной реальностью.