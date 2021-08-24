Зоолог предупредил россиян о нашествии слизней-гигантов

"В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области , а на юге России стал уже постоянным обитателем", – заявил Гомыранов.

Как предполагает специалист, распространение этого вида слизня происходит вместе с кустами и рулонным газоном, которые поступают из более южных регионов. У данных слизней практически нет врагов, что позволяет им активно размножаться и совершать катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. За один раз лузитанский слизень может произвести до 100 яиц. "Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня", – предостерег зоолог.Существует также красный придорожный слизень, который вырастает до 18 сантиметров в длину. Он проживает в садах, полях и лесах рядом с человеком.