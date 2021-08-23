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В России представили свой ответ Windows

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Издание «РИА Новости» сообщило, что вице-премьеру Юрию Борисову на выставке «Армия-2021» показали российскую операционную систему «РЕД ОС», которую назвали ответом Windows.

В России представили свой ответ Windows
Фото: ReutersReuters

Операционку запустили на системе с российским процессором «Байкал-М». Он был заключён в корпус стационарного персонального компьютера.

Борисову заявили, что разработчики операционной системы уже готовы к тому, чтобы «в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии».

«РЕД ОС» — это операционная система на основе ядра Linux. На сайте производителя указано, что операционку отличает от других «технологическая независимость и санкционная устойчивость». Операционка предназначена для группового и корпоративного использования, автоматизации информационных, конструкторских и производственных процессов предприятий. Она соответствует отечественным требованиям по защите информации

Наука и техника,Юрий Борисов,РИА Новости,Россия,
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