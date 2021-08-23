В России представили свой ответ Windows

Операционку запустили на системе с российским процессором «Байкал-М». Он был заключён в корпус стационарного персонального компьютера.

Борисову заявили , что разработчики операционной системы уже готовы к тому, чтобы «в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии».

«РЕД ОС» — это операционная система на основе ядра Linux. На сайте производителя указано, что операционку отличает от других «технологическая независимость и санкционная устойчивость». Операционка предназначена для группового и корпоративного использования, автоматизации информационных, конструкторских и производственных процессов предприятий. Она соответствует отечественным требованиям по защите информации