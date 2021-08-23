Samsung выпустила модуль оперативной памяти на 512 гигабайт

Samsung анонсировала оперативную память емкостью 512 гигабайт. Об этом сообщает издание Wccftech.

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Компания выпустила модуль оперативной памяти DDR5 на мероприятии HotChips 33. Устройство емкостью 512 гигабайт может обеспечивать скорость обработки данных до 7,2 гигабит в секунду при напряжении 1,1 вольт. По информации Samsung, новый формат превосходит DDR4 по четырем показателям — производительность, скорость, емкость и мощность.

Инженеры корпорации заявили, что по сравнению с форматом DDR4 новая память обеспечивает увеличение производительности на 40 процентов, скорости — в 2,2 раза. Большая эффективность шины — на 18 процентов — достигается за счет встроенного управления питанием PMIC, которая уменьшает потребность в работе с низким напряжением.

Представленная компанией разработка предназначена в первую очередь для дата-центров. В Samsung уточнили, что не собираются останавливаться на достигнутом и в будущем представят модули памяти DDR5 емкостью в один терабайт.

В Samsung полагают, что DDR5 станет основным стандартом вычислений к 2023-2024 годам.