Ядро Земли оказалось крупнейшим хранилищем углерода

Ученые Университета штата Флорида и Университета Райса (США) оценили количество углерода в ядре Земли. Результаты показали, что ядро может быть крупнейшим хранилищем этого вещества на планете, сообщает Communications Earth & Environment.

Фото: NASA NASA

Так, углерод составляет от 0,3 до 2% внешнего ядра – от 5,5 до 36,8 × 10^24 граммов. Предыдущий анализ показал, что ядро планеты состоит преимущественно из железа. Но его плотность ниже, чем должна была быть – следовательно, в его составе присутствуют и легкие элементы. По мнению авторов научной работы, одним из них является углерод.

Ранее было установлено общее количество углерода на планете. Диапазон составил от 990 до 6400 частиц на миллион (ppm). Сопоставив данные, ученые пришли к выводу, что ядро Земли содержит 93-95% всех запасов углерода.

Получить прямой доступ к ядру пока не представляется возможным. Поэтому для его анализа используются косвенные методы. В ходе нового исследования ученые сравнили скорость звуковых волн, проходящих через центр планеты, с компьютерными моделями, предусматривающими различные составы железа, углерода и других элементов.

«Когда скорость звуковых волн в наших симуляциях соответствовала наблюдаемой скорости звуковых волн, проходящих через Землю, мы знали, что наша модель соответствует фактическому химическому составу внешнего ядра», – отметили ученые.