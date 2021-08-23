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Роскосмос отправит на орбиту еще двух туристов

Lenta.ru
39 минут назад

Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил РИА Новости, что корпорация рассматривает возможность отрпавить к МКС двух туристов на российском корабле «Союз».

Роскосмос отправит на орбиту еще двух туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас готовятся к подписанию контракты с коммерческими заказчиками. Будущих космических туристов планируют представить на Астронавтическом конгрессе в ОАЭ в октябре. Савельев отметил, что россиян среди выразивших намерение потелеть в космос на данный момент — нет.

Савельев отметил, что полететь на орбиту они смогут только после 2023 года, поскольку до этого все корабли «Роскосмоса» расписаны. По его словам, в конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures. Новые кандидаты, сообщил Савельев, ведут переговоры непосредственно с российской стороной.

21 августа орбиту Международной космической станции (МКС) откорректировали и подняли для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В ближайшее время на станции пройдут съемки первого художественного фильма «Вызов». Старт назначен на 5 октября на корабле «Союз МС-19». Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю.

Наука и техника,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Сергей Савельев,Space Adventures,Роскосмос,РИА Новости,
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