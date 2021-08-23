Рогозин обсудит с главой НАСА судьбу МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон на встрече в октябре обсудят вопросы продления эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

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По словам представителя Роскосмоса, Рогозин встретится с американским коллегой в ОАЭ. «Нельсон обещал до конца года приехать, но скорее всего, реальная встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса», — сказал он.

Савельев ответил утвердительно на вопрос, будет ли в ходе переговоров обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС.