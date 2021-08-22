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В Windows 10 сломалось переключение между окнами после очередного обновления

Ferra.ru
39 минут назад

В рамках августовского Вторника патчей Microsoft выпустила накопительный патч —KB5005033 — с предполагаемыми решениями многих проблем и ошибок. Но оказалось, что патч некорректен.

В Windows 10 сломалось переключение между окнами
Фото: ReutersReuters

Это проявилось в отказе работы сочетания клавиш ALT+TAB — быстрого переключения между окнами. Как жалуются многие пользователи, ни перезагрузка компьютера, ни другие сочетания клавиш не помогают.

Как отмечает источник, есть единственное пока решение: необходимо перейти в панель системных обновлений Windows и попросту удалить проблемный патч, в некоторых случая перезагрузить компьютер.

Наука и техника,Microsoft,
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