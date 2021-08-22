В Windows 10 сломалось переключение между окнами

В рамках августовского Вторника патчей Microsoft выпустила накопительный патч —KB5005033 — с предполагаемыми решениями многих проблем и ошибок. Но оказалось, что патч некорректен.

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Это проявилось в отказе работы сочетания клавиш ALT+TAB — быстрого переключения между окнами. Как жалуются многие пользователи, ни перезагрузка компьютера, ни другие сочетания клавиш не помогают.