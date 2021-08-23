Ученый предупредил о появлении неуязвимых штаммов COVID-19

Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди предупредил о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету SonntagsBlick.

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По его словам, мутации штаммов «бета», «гамма» и «дельта» неизбежны. Он отметил, что это может значительно осложнить борьбу с пандемией в следующем году.

Редди пояснил, что штамм «бета», который был обнаружен в августе 2020 года в ЮАР, и штамм «гамма», который впервые выявили в сентябре в Бразилии, «развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител».

По мнению специалиста, «бета» и «гамма» станут более заразными, а «дельта» разовьет способность избегать воздействия антител. «Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать», — предупредил Редди.

Ученый добавил, что новая коронавирусная инфекция обосновалась среди людей надолго. «Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни», — сказал он. Он добавил, что «дельта»-вариант настолько силен, что любой невакцинированный человек при контакте с ним может стать «сверхраспространителем» инфекции.