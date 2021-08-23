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Ученый предупредил о появлении неуязвимых штаммов COVID-19

Lenta.ruиещё 6
32 минуты назад

Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди предупредил о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету SonntagsBlick.

Ученый предупредил о появлении неуязвимых штаммов COVID-19
Фото: ТАССТАСС

По его словам, мутации штаммов «бета», «гамма» и «дельта» неизбежны. Он отметил, что это может значительно осложнить борьбу с пандемией в следующем году.

Редди пояснил, что штамм «бета», который был обнаружен в августе 2020 года в ЮАР, и штамм «гамма», который впервые выявили в сентябре в Бразилии, «развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител».

По мнению специалиста, «бета» и «гамма» станут более заразными, а «дельта» разовьет способность избегать воздействия антител. «Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать», — предупредил Редди.

Ученый добавил, что новая коронавирусная инфекция обосновалась среди людей надолго. «Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни», — сказал он. Он добавил, что «дельта»-вариант настолько силен, что любой невакцинированный человек при контакте с ним может стать «сверхраспространителем» инфекции.

Ранее сообщалось, что передачу коронавируса во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно ограничить с помощью нескольких способов, среди которых эффективная вентиляция и ужесточение мер гигиены. Построенная немецкими учеными на основе эмпирических данных модель распространения коронавируса в закрытых помещениях показала, что при более быстром воздухообмене один человек на концерте с четырьмя тысячами посетителей в среднем заражал три-четыре человека, в то время как при более медленном — 25—26.

Наука и техника,ИТАР-ТАСС,Цюрих,
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