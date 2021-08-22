Госдеп США атаковали хакеры

Телеканал Fox News сообщил, что хакеры атаковали государственный департамент США. Причём нападение могло быть совершено несколько недель назад.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщатся, что информацию о возможном взломе направило министерство обороны. Сам госдеп прокомментировал ситуацию так: «Департамент серьезно относится к своей ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры по обеспечению защиты информации».

Сейчас госдеп не может обсуждать характер или масштабы возможных инцидентов с кибербезопасностью по соображениям безопасности.

Стоит отметить, что масштабы совершившейся хакерской атаки тоже неясны. Неизвестно и то, какие были предприняты для смягчения последствий кибератаки.