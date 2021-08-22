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Госдеп США атаковали хакеры

Ferra.ru
2 часа назад

Телеканал Fox News сообщил, что хакеры атаковали государственный департамент США. Причём нападение могло быть совершено несколько недель назад.

Госдеп США атаковали хакеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщатся, что информацию о возможном взломе направило министерство обороны. Сам госдеп прокомментировал ситуацию так: «Департамент серьезно относится к своей ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры по обеспечению защиты информации».

Сейчас госдеп не может обсуждать характер или масштабы возможных инцидентов с кибербезопасностью по соображениям безопасности.

Стоит отметить, что масштабы совершившейся хакерской атаки тоже неясны. Неизвестно и то, какие были предприняты для смягчения последствий кибератаки.

Пока власти США не успели никого обвинить в хакерской атаке. Ранее правительство США, Евросоюз и НАТО обвинили власти Китая в сотрудничестве с хакерами.

Наука и техника,Министерство обороны,НАТО,Госдеп США,ЕС,Fox News,
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