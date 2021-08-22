Apple тестировала новые iPhone 13 с давно ушедшей функцией

Журналист Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) подтвердил, что Apple не будет добавлять в новые iPhone встроенный в экран сканер отпечатков пальцев Touch ID. Однако компания думала сделать это.

По словам Гурмэна, Apple тестировала Touch ID в iPhone 13. Но цель компании — внедрить в экраны айфонов Face ID. Как говорит журналист, Apple хочет сделать что-то подобное подэкранной камере в Samsung Galaxy Z Fold3.

Bloomberg предлагает два возможных варианта, как Apple могла бы использовать Face ID и Touch ID в будущем. Например, более дорогие модели iPhone могли бы использовать встроенный в экран Face ID, а более дешёвые модели — оставить Face ID в «чёлке». Или же у недорогих iPhone был бы встроенный Touch ID.