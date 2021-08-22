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Энтузиаст перечислил неочевидные новшества в Windows 11

Ferra.ru
6 часов назад

Автор habr.com перечислил, что ещё обновилось в 11-й версии системы.

Энтузиаст перечислил неочевидные новшества в Windows 11
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На самом деле, считает автор, под перемещением иконок к центру нижней панели, изменённым интерфейсом, панелью управления, оконным менеджером, доработкой и обновлением иконок приложений скрывается нечто большее.

Во-первых, это требование наличия TPM 2.0 в системе для установки новой версии. Так будет сложнее взломать систему. Во-вторых, обновлённый дизайн приложений: калькулятор, Mail со скругленными кнопками. Также есть встроенные Microsoft Teams. Ещё - установка Android-приложений напрямую, через APK. Но об этом информации много везде и так.

А молчат разработчики, например, по словам блогера, о том, почему убрали Cortana. Или о Tablet-режиме, который, как может показаться, убрали, но фактически встроили в операционную систему как её часть.

И самое главное - не особо оповещают о сливе данных данных пользователей Windows с целью более удобной продажи им различных программных сервисов.

Автор подытоживает: новая система - это Windows 10,5. Потому что обновили дизайн, интерфейс, а из внутреннего - особо ничего. Да и информации о внутреннем наполнении Windows 11 компания пока особо не предоставляет.

Наука и техника,Microsoft,
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