Apple выпустит iPhone с терабайтом памяти

Смартфон iPhone 13, премьера которого намечена на сентябрь, получит до одного терабайта встроенной памяти. Об этом сообщает MacRumors, аналитики которой изучили цепочку поставок будущей линейки.
У конкурента «яблока», компании Samsung, еще два года назад появился накопитель с таким объемом. Его встроили в модель Galaxy S10+. В это же время одним терабайтом обзавелся и планшет iPad Pro.
Apple придерживается концепции золотой середины — включает в свои продукты только то, что уже опробовано другими игроками, говорит главный редактор портала DTF Вадим Елистратов:
— Стратегия — это быть золотой серединой. То есть чтобы была достаточно крутая камера, достаточно крутой экран, достаточно крутой дизайн и корпус. Единственное, что они пытаются делать, — это смартфон, который устроит всех. Сейчас Samsung активно продает складные телефоны. Я думаю, что в Apple они, возможно, будут через несколько лет, если подтвердится и закрепится сама гипотеза о том, что людям нужны складные телефоны, а не большие лопаты с экраном, как сейчас. Почему они увеличивают память? Это, мне кажется, логично. В iPad они поставили один терабайт, соответственно, и в iPhone можно себе позволить. Возможно, это им позволит в том числе расширить линейку и сделать такой телефон дороже.
— То есть вы не думаете, что увеличение памяти связано как-то с новой камерой?
— Изначально, когда они анонсировали первые iPhone, которые снимают видео в 4K, — да, они говорили, что для этого нужно больше памяти. Начиная с прошлого поколения, с iPhone 12, они снимают в Dolby Vision, то есть iPhone захватывает больше информации о цвете, о диапазоне яркости, и чтобы снимать такие видео, естественно, нужно больше памяти. Отчасти этот тренд кажется немного странным. Apple тут слегка сама себе на горло наступает, потому что они же сейчас много усилий вкладывают в развитие своих сервисов, и, по идее, вроде им нужно ICloud больше качать, чем память самих телефонов, то есть думать про то, чтобы фотки у людей выгружались в облако и чтобы люди привязывались к подписке на ICloud. Но, видимо, они тут работают в двух направлениях.
Смартфоны iPhone 13 вместе со своей уменьшенной версией mini и «профессиональными» моделями Pro и Pro Max появятся в российских магазинах в конце сентября. Согласно инсайдам, флагманы, помимо терабайта памяти, получат дисплей с частотой обновления изображений 120 Герц и уменьшенную «монобровь» — верхний элемент интерфейса с датчиками и камерами. Источники также сообщают, что новый процессор будет поддерживать работу модема 13-го айфона в сетях 5G.