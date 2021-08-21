Apple выпустит iPhone с терабайтом памяти

— Изначально, когда они анонсировали первые iPhone, которые снимают видео в 4K, — да, они говорили, что для этого нужно больше памяти. Начиная с прошлого поколения, с iPhone 12, они снимают в Dolby Vision, то есть iPhone захватывает больше информации о цвете, о диапазоне яркости, и чтобы снимать такие видео, естественно, нужно больше памяти. Отчасти этот тренд кажется немного странным. Apple тут слегка сама себе на горло наступает, потому что они же сейчас много усилий вкладывают в развитие своих сервисов, и, по идее, вроде им нужно ICloud больше качать, чем память самих телефонов, то есть думать про то, чтобы фотки у людей выгружались в облако и чтобы люди привязывались к подписке на ICloud. Но, видимо, они тут работают в двух направлениях.