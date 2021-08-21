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Apple планирует выпустить iPhone с одним терабайтом памяти

BFM.RU
50 минут назад

Смартфон iPhone 13, премьера которого намечена на сентябрь, получит до одного терабайта встроенной памяти. Об этом сообщает MacRumors, аналитики которой изучили цепочку поставок будущей линейки.

Apple выпустит iPhone с терабайтом памяти
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS

У конкурента «яблока», компании Samsung, еще два года назад появился накопитель с таким объемом. Его встроили в модель Galaxy S10+. В это же время одним терабайтом обзавелся и планшет iPad Pro.

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Apple придерживается концепции золотой середины — включает в свои продукты только то, что уже опробовано другими игроками, говорит главный редактор портала DTF Вадим Елистратов:

— Стратегия — это быть золотой серединой. То есть чтобы была достаточно крутая камера, достаточно крутой экран, достаточно крутой дизайн и корпус. Единственное, что они пытаются делать, — это смартфон, который устроит всех. Сейчас Samsung активно продает складные телефоны. Я думаю, что в Apple они, возможно, будут через несколько лет, если подтвердится и закрепится сама гипотеза о том, что людям нужны складные телефоны, а не большие лопаты с экраном, как сейчас. Почему они увеличивают память? Это, мне кажется, логично. В iPad они поставили один терабайт, соответственно, и в iPhone можно себе позволить. Возможно, это им позволит в том числе расширить линейку и сделать такой телефон дороже.

— То есть вы не думаете, что увеличение памяти связано как-то с новой камерой?

— Изначально, когда они анонсировали первые iPhone, которые снимают видео в 4K, — да, они говорили, что для этого нужно больше памяти. Начиная с прошлого поколения, с iPhone 12, они снимают в Dolby Vision, то есть iPhone захватывает больше информации о цвете, о диапазоне яркости, и чтобы снимать такие видео, естественно, нужно больше памяти. Отчасти этот тренд кажется немного странным. Apple тут слегка сама себе на горло наступает, потому что они же сейчас много усилий вкладывают в развитие своих сервисов, и, по идее, вроде им нужно ICloud больше качать, чем память самих телефонов, то есть думать про то, чтобы фотки у людей выгружались в облако и чтобы люди привязывались к подписке на ICloud. Но, видимо, они тут работают в двух направлениях.

Смартфоны iPhone 13 вместе со своей уменьшенной версией mini и «профессиональными» моделями Pro и Pro Max появятся в российских магазинах в конце сентября. Согласно инсайдам, флагманы, помимо терабайта памяти, получат дисплей с частотой обновления изображений 120 Герц и уменьшенную «монобровь» — верхний элемент интерфейса с датчиками и камерами. Источники также сообщают, что новый процессор будет поддерживать работу модема 13-го айфона в сетях 5G.

Наука и техника,Apple,
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