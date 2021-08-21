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«Союзу» разрешили стартовать с Байконура

Lenta.ru
1 час назад

Госкомиссия по итогам заседания на космодроме Байконур дала разрешение на пуск ракеты «Союз-2.1б» после двух переносов. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Союзу» разрешили стартовать с Байконура
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА НовостиПресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Решение было принято после устранения выявленной неисправности. Старт ракеты-носителя с 34 спутниками связи OneWeb запланирован на вторую резервную дату — 22 августа в 01:13 мск.

До этого пуск дважды переносился. 19 августа команда на отмену пуска был дана за несколько секунд до старта из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. 20 августа OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.

OneWeb планирует завершить развертывание спутниковой группировки для глобального обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом к июню 2022 года. По данным компании, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников, сейчас во внеземном пространстве находятся 254 аппарата.

Наука и техника,OneWeb,Байконур,
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