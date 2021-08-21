«Союзу» разрешили стартовать с Байконура

Госкомиссия по итогам заседания на космодроме Байконур дала разрешение на пуск ракеты «Союз-2.1б» после двух переносов. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Решение было принято после устранения выявленной неисправности. Старт ракеты-носителя с 34 спутниками связи OneWeb запланирован на вторую резервную дату — 22 августа в 01:13 мск.

До этого пуск дважды переносился. 19 августа команда на отмену пуска был дана за несколько секунд до старта из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. 20 августа OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.