На МКС появились оптоволоконные фибры

На Международной космической станции (МКС) установили оптоволоконные фибры, разработанные учёными Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) и французским Национальном центром космических исследований (CNEC). По словам специалистов, МКС представляет собой сложную радиационную среду, требующую специальных дозиметрических устройств. Оптоволоконные технологии позволяют с высокой точностью измерять как распределённые, так и точечные дозы излучения.

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Как сообщило издание Phys.org, 18 августа астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке активировал эксперимент Lumina на МКС в рамках миссии ALPHA. Lumina использует два оптических волокна длиной несколько километров в качестве активных дозиметров для измерения ионизирующего излучения на МКС с очень высокой чувствительностью.

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Руководитель отдела волоконной оптики инженерного отдела CERN Даниэль Риччи рассказал, что при воздействии космической радиационной среды оптические волокна испытывают частичную потерю передаваемой мощности, которую учёные называют «ослаблением, вызванным излучением».

«Используя эталонный канал управления, можно точно измерить радиационное ослабление некоторых специальных оптических волокон и сопоставить его с общей ионизацией. доза. Чувствительность устройства в основном определяется длиной волокна. В зависимости от конструкции дозиметра, чем длиннее оптоволоконный дозиметр, тем он чувствительнее», — объяснил принцип работы прибора руководитель проекта волоконной дозиметрии Диего Ди Франческа.

«Задача Lumina — быть достаточно чувствительной для измерения низких изменений интенсивности излучения, учитывая экранирование, обеспечиваемое оболочкой МКС. Калибровка, проведенная в ЦЕРНе по наземной эталонной модели, позволит нам провести постобработку измерений и получить точные результаты, — отметил Флоранс Клеман, руководитель проекта эксперимента Lumina во французском космическом агентства CNES.