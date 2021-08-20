Учёные назвали 17 препаратов против коронавируса

Исследователи обнаружили препараты, которые могут стать кандидатами на лекарство от COVID-19. Была подтверждена противовирусная активность у 17 объектов изучения.

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Проблема в том, что традиционные методы открытия лекарств имеют свои недостатки. Во-первых, существует более чем 90-процентная вероятность, что лекарство окажется плохим, а во-вторых, на внедрение новых препаратов может уйти 10-15 лет.

Поэтому удобнее использовать старые лекарства, которые можно перепрофилировать. Учёные смогли найти 17 таких препаратов, которыми можно было бы лечить коронавирусную инфекцию. Они протестировали их противовирусную активность на клетках.

Наиболее простым для перепрофилирования оказался лактоферрин. Этот белок можно найти в молоке, слюне, слезах и других биологических жидкостях. Он существует в форме пищевой добавки.