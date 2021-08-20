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Intel выпустит ноутбук без памяти

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Intel готовит геймерский ноутбук, ориентированный на апгрейд. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture со ссылкой на авторитетного инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt).

Intel выпустит ноутбук без памяти
Фото: IntelIntel

Портативный компьютер выйдет под брендом Whitebook. Модель отличается от конкурентных устройств тем, что будет продаваться без памяти. Ноутбук не будет работать из коробки — пользователю придется сперва установить в соответствующие слоты оперативную память и накопитель. Квандт полагает, что устройство будет поддерживать до 64 гигабайт оперативной памяти DDR4 и иметь два слота для накопителей — PCIe и M.2.

При этом недоукомплектованный ПК будет оценен достаточно высоко, хотя его розничная цена инсайдеру неизвестна. Whitebook появится в продаже в течение года, Intel намерена продавать устройство как под своей маркой, так и реализовывать через партнеров.

Также специалист рассказал, что флагманская модель компьютера выйдет с процессором Intel Core i7-11800H Tiger Lake, который имеет максимальную частоту до 4600 мегагерц. Доступная версия будет оснащаться чипом Intel Core i5-11400H. Устройство получит 15,6-дюймовый экран разрешением Full HD с максимальной частотой 240 герц или QHD с частотой 144 герц. Ноутбук будет оснащаться видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060 или RTX 3070.

В середине августа журналисты описали устройство первого российского ноутбука «Гравитон Н15И-К2». Компьютер имеет процессор Core i5-8259U и материнскую плату отечественного производства. Девайс выпущен для компаний и госзаказов.

Наука и техника,Intel,
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