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Выход «убийцы флагмана» от Xiaomi задержат

Lenta.ru
37 минут назад

Следующий смартфон серии Xiaomi Redmi K выйдет не раньше 2022 года. Об этом сообщается в известном Telegram-канале Xiaomiui.

Выход «убийцы флагмана» от Xiaomi задержат
Фото: ТАССТАСС

Авторы тематического ресурса раскрыли сроки выхода очередного смартфона бюджетной серии Redmi. По их информации, релиз аппарата Redmi K50, который за прогнозируемую небольшую цену и высокую производительность назвали «убийцей флагманов», задержится до 2022 года. Ранее Xiaomi сообщала, что устройство выйдет до конца года, однако очевидно, что в компании приняли решение отложить выпуск.

В раскрытых данных говорится, что новый гаджет фигурирует в закрытой базе Xiaomi под наименованием Poussin. О телефоне известно, что он будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 8250 и получит экран с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой до 120 герц. Также специалисты выяснили, что на задней панели девайса будет расположена основная камера с широкоугольным и сверхширокоугольным сенсорами и макрообъективом.

Анонс актуального аппарата серии под названием Redmi K40 состоялся в феврале. Устройство получило 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой до 120 герц, процессор Snapdragon 870 и поддержку 5G. Телефон оценили в 310 долларов.

В июне руководитель Xiaomi Лу Вейбин (Lu Weibing) рассказал, что смартфон Redmi K50 выйдет до конца 2021 года. Топ-менеджер корпорации попросил фанатов бренда перечислить, какие функции они хотели бы видеть в устройстве.

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