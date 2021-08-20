Выход «убийцы флагмана» от Xiaomi задержат

Следующий смартфон серии Xiaomi Redmi K выйдет не раньше 2022 года. Об этом сообщается в известном Telegram-канале Xiaomiui.

Фото: ТАСС ТАСС

Авторы тематического ресурса раскрыли сроки выхода очередного смартфона бюджетной серии Redmi. По их информации, релиз аппарата Redmi K50, который за прогнозируемую небольшую цену и высокую производительность назвали «убийцей флагманов», задержится до 2022 года. Ранее Xiaomi сообщала, что устройство выйдет до конца года, однако очевидно, что в компании приняли решение отложить выпуск.

В раскрытых данных говорится, что новый гаджет фигурирует в закрытой базе Xiaomi под наименованием Poussin. О телефоне известно, что он будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 8250 и получит экран с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой до 120 герц. Также специалисты выяснили, что на задней панели девайса будет расположена основная камера с широкоугольным и сверхширокоугольным сенсорами и макрообъективом.

Анонс актуального аппарата серии под названием Redmi K40 состоялся в феврале. Устройство получило 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой до 120 герц, процессор Snapdragon 870 и поддержку 5G. Телефон оценили в 310 долларов.