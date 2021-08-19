Получены ранее неизвестные космические радиосигналы

Астрономы Университета Кила (Великобритания) впервые уловили сигналы от ранее неизвестных звезд и далеких галактик при наблюдениях за Большим Магеллановым Облаком (БМО). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: Keele University Keele University

Ученые воспользовались радиоинтерферометром ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), состоящим из 36 параболических антенн, чтобы получить изображения БМО в радиоволнах и изучить структуру соседней с Млечным Путем неправильной галактики. Она находится на расстоянии 158 200 световых лет от Земли и содержит десятки миллионов звезд.

Астрономы изучили звезды, которые содержатся в БМО, включая туманность Тарантул, наиболее активную область звездообразования в Местной группе галактик. Кроме того, исследователи поймали радиоизлучение от далеких галактик на заднем фоне, а также от звезд на переднем плане, которые находятся в Млечном Пути.