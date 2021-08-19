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Получены ранее неизвестные космические радиосигналы

Lenta.ru
1 час назад

Астрономы Университета Кила (Великобритания) впервые уловили сигналы от ранее неизвестных звезд и далеких галактик при наблюдениях за Большим Магеллановым Облаком (БМО). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Получены ранее неизвестные космические радиосигналы
Фото: Keele UniversityKeele University

Ученые воспользовались радиоинтерферометром ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), состоящим из 36 параболических антенн, чтобы получить изображения БМО в радиоволнах и изучить структуру соседней с Млечным Путем неправильной галактики. Она находится на расстоянии 158 200 световых лет от Земли и содержит десятки миллионов звезд.

Астрономы изучили звезды, которые содержатся в БМО, включая туманность Тарантул, наиболее активную область звездообразования в Местной группе галактик. Кроме того, исследователи поймали радиоизлучение от далеких галактик на заднем фоне, а также от звезд на переднем плане, которые находятся в Млечном Пути.

По словам ведущего автора исследования Клары Пеннок (Clara Pennock), на новом детализированном изображении видны тысячи космических радиоисточников, которые ранее не были видны. Большинство из них на самом деле являются галактиками в миллионах и миллиардах световых лет от Большого Магелланова Облака. Обычно эти галактики обнаруживаются по активности сверхмассивных черных дыр в их центре, но сейчас их можно обнаруживать по областям звездообразования.

Наука и техника,Соединенное Королевство,
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