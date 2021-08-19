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Ученые установили пользу полигамии для дятлов

Газета.Ru
39 минут назад

Полигамные дятлы производят в 1,5 раза больше потомства, чем моногамные, и размножаются на несколько лет дольше, выяснили биологи из Смитсоновского института. Подробнее о преимуществах полигамии они рассказали в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые установили пользу полигамии для дятлов
Фото: Steve ZamekSteve Zamek

Муравьиный меланерпес — птица семейства дятловых, распространенная в Северной, Центральной и Южной Америке. Меланерпесы живут группами по 5-10 взрослых особей, и их потомство обычно проводит с родителями несколько лет, заботясь о птенцах помладше.

У меланерпесов весьма необычные межполовые отношения. Несколько братьев гнездятся с разными парами сестер, образуя сообщество, которое размножается и растит птенцов совместно. Такое поведение заставляет родственников конкурировать друг с другом за возможность передать свою ДНК дальше.

Большинство животных моногамно, поэтому биологи считали, что полигамия приводит к меньшей численности потомства и не дает эволюционных преимуществ. Отношения меланерпесов они объясняли родственным отбором — даже если птица не передала потомкам свои гены, это сделал ее родственник, о потомстве которого она в итоге заботится. Но чтобы разобраться во всех тонкостях, пришлось изучить результаты более чем сорокалетних наблюдений за меланерпесами и проанализировать геномы 499 птиц, обитающих в калифорнийском заповеднике.

Как выяснилось, для самок полигамия особой роли не играла. А вот полигамные самцы меланерпесов производили больше потомства в течение своей жизни и размножались в среднем на несколько лет дольше, чем моногамные.

Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения позволят узнать больше об эволюционных преимуществах полигамии — не исключено, что она может быть полезна и для других видов. Но, вероятно, для того, чтобы полигамное поведение приносило положительные результаты, необходимы какие-то определенные условия, иначе бы именно оно было доминирующим.

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