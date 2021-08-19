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Новая функция появится в WhatsApp

Газета.Ru
1 час назад

В мессенджере WhatsApp появится возможность написания сообщений, самостоятельно удаляющихся спустя 90 дней. Об этом говорится на портале WABetaInfo.

Новая функция появится в WhatsApp
Фото: DepositphotosDepositphotos

В сообщении отмечается, что функцию можно получить при обновлении 2.21.17.16, но оно будет доступно только пользователям Android-смартфонов.

Возможность автоматического удаления текстов через сутки и семь дней сохранится. Напомним, что администрация WhatsApp в 2021 году внедрила в мессенджер ряд функций, призванных повысить приватность, а также улучшить пользовательский опыт.

Одним из самых интересных обновлений WhatsApp, гарантирующих конфиденциальность передаваемой информации, стала функция однократного просмотра фото или видео. Помимо этого появилась функция переноса чатов.

Она позволит полностью сохранить важные сообщения, документы и переписки в случае перехода на новый смартфон. В настоящее время проходит тестирование в бета-версии мессенджера WhatsApp Web, ее релиз станет важной вехой в истории мессенджера.

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