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Ученые: виноград определенного сорта способен бороться с раком легких

Letidor.ruиещё 1
23 минуты назад

Ученые не перестают искать способы борьбы с раком. В Университета Окаямы был проведен эксперимент на мышах. В результате оказалось, что можно повлиять на злокачественную опухоль в легких. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Ученые: виноград способен бороться с раком легких
Фото: ТАССТАСС

Химические вещества, которые содержатся в табаке (NNK), вызывают рак легких. Команда ученых обнаружила, что сок из виноградного сорта Куанье обладает защитными свойствами против рака. Именно в этом сорте содержится химическое соединение DBQ. Поэтому ученые в эксперименте изучали взаимодействие NNK из табака и вещества из винограда, сообщает журнал Food and Chemical Toxicology.

«Мышам сначала вводили NNK. Были оценены модели рака и опухоли, которые впоследствии развились в их легких. Через 30 недель у мышей, которым давали сок винограда Куанье или DBQ, наблюдалось значительное уменьшение размера опухоли»,
— подчеркивается в исследовании.

В результате ученые сделали вывод, что действие химического соединения из сорта винограда Куанье — DBQ ослабляет активность рака.

Ученые также отметили, что вещества из винограда частично восстанавливают то, что было повреждено токсинами от курения.

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