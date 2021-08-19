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Xiaomi выпустит наушники в стиле Apple AirPods Pro с поддержкой беспроводной зарядки

Ferra.ru
1 час назад

В сети появились подробности и внешность грядущих беспроводных наушников Xiaomi.

Xiaomi выпустит наушники в стиле Apple AirPods Pro
Фото: XiaomiXiaomi

Об это сообщает издание 91Mobiles, ссылаясь на данные с сайта Wireless Power Consortium (WPC). Новинка проходит под кодовым названием M20103E1. Внешне наушники напоминают AirPods Pro — овальный футляр и модули-вкладыши с маленькой “ножкой” .

Что до характеристик, сообщается, что M20103E1 оснастят поддержкой беспроводной подзарядки по стандарту Qi. Напомним, что работает он по принципу магнитной индукции. По данным источников, максимальная емкость составит порядка 2,5 Вт. Судя по тенденции, M20103E1 получат поддержку режима активного шумоподавления.

Предполагается, что наушники будут представлены уже в скором времени. На данный момент это все подробности, которые удалось выяснить от источников.

Наука и техника,Apple,
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