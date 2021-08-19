В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Космонавты решили снять с модуля «Наука» антенну системы стыковки

Деловая газета "Взгляд"
31 минуту назад

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в ходе предстоящих в сентябре выходов в открытый космос снимут с нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» антенну системы сближения и стыковки «Курс», следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Космонавты снимут с модуля «Наука» антенну системы стыковки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наземный специалист в ходе сеанса связи сообщил российским космонавтам, что американскую сторону запросили о специальном мешке CTB (Cargo Transfer Bag), передает РИА «Новости». Он пояснил, что в него Дубров с Новицким в ходе предстоящего выхода должны будут убрать демонтированную аппаратуру системы сближения и стыковки «Курс», и посоветовал не отказываться от американской экипировки. Космонавты ответили, что обязательно возьмут его.

Ранее сообщалось, что Новицкий и Дубров возьмут с собой для работы за бортом станции три американских инструмента – специальные плоскогубцы для резинок на разъемах, зажимы Wise Grips для облегчения стыковки и расстыковки кабелей, а также баллоны с сжатым азотом для очистки контактных полей.

Ранее стали известны подробности спасения модуля «Наука» после выведения на орбиту.

Наука и техника,Олег Новицкий,NASA,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители