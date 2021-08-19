Ученые раскрыли тайное значение макияжа на глазах талибов

Эксперты раскрыли тайное значение макияжа на глазах членов радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Их слова приводит «Газета.ру».

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По данным директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, подводка век сурьмой является обычаем пуштунов (иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана — прим. «Ленты.ру»).

«Талибы — это сельские пуштуны со старыми пуштунскими традициями», — объяснил он.

Нессар заверил, что накрашенные глаза не являются отличительным признаком талибов и не имеют отношения к воззрениям членов группировки.

Антрополог и исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин добавил, что использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов Афганистана.

«По народному мнению, сурьма убивает вредные бактерии, защищает глаза от инфекций, песка и солнца, а детей она бережет от сглаза», — подчеркнул ученый.