«Уже в холодильнике»: «Спутник V» готов для борьбы с «дельтой»

В России в скором времени ожидается появления пятой противокоронавирусной вакцины. Кроме того, разработчик «Спутника V» — Центр им. Гамалеи — анонсировал модифицированный вариант препарата, созданный специально против доминирующего в мире штамма «дельта». При этом ученые пока затрудняются ответить, будет ли эта вакцина эффективнее уже существующих.

Модифицированный "Спутник"

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Доминирование штамма "дельта" в мире является основной причиной возросших показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Ныне существующие вакцины, в том числе российские, показывают стабильно высокие результаты против новой мутации, однако разработчики препаратов все равно изучают возможность модифицировать вакцины. В Центре им. Гамалеи Минздрава России уже доработали самую массовую отечественную вакцину "Спутник V" под "дельта"-версию коронавируса, заявил глава научного центра Александр Гинцбург.

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - приводит слова академика "Интерфакс".

Одновременно с этим у ученых нет достоверных выводов о том, будет ли вакцина, созданная на основе последовательности "дельты", эффективнее существующих препаратов. "Этого априори никто сказать не может", - подчеркнул Гинцбург. Академик также напомнил, что вирус продолжает мутировать, потому появления новых разновидностей COVID-19 возможно. Будут ли они опаснее, ученым неизвестно.

Тем не менее "дельта" продолжает быть оставаться серьезной проблемой.

"Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - добавил эксперт.

Коронавирус в России

Начиная со второй половины июля в России снижаются общие показатели заболеваемости COVID-19, однако смертность при этом остается высокой и находится в районе 800 летальных исходов за сутки - только накануне впервые с 11 августа было зафиксировано менее 800 смертей.

В более чем 95% новых случаев заражения опасной инфекции диагностируется как раз "дельта"-штамм. Новым лидером по количеству новых случаев коронавируса стал Санкт-Петербург, сместив по этому показателю Москву на вторую строчку. Замыкает тройку Московская область.

Иммунизация и новая вакцина

Судя по данным статистического интернет-портала gogov.ru, в России по состоянию на 19 августа полностью привились свыше 33,4 млн человек или 22,9% от всего числа населения. Привито хотя бы одним компонентом вакцины - более 41,5 млн человек (28,4% от населения).

В Москве, несмотря на отмену ряда коронавирусных ограничений, средние темпы вакцинации продолжают расти - +13. А вот в Санкт-Петербурге ситуация хуже, там этот показатель снизился, - -10%. В Московской области также наблюдается спад (-26%).

В настоящее время в России можно привиться четырьмя вакцинами - это двукомпонентные "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и однокомпонентный "Спутник Лайт". В скором времени появится и пятый препарат, о чем 17 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Предполагается, это будет разработка новосибирского научного центра "Вектор", который еще в конце июня подал документы на регистрацию препарата "ЭпиВакКорона-Н". Отличаться от более ранней "ЭпиВакКороны" она будет технологическими особенностями производства.