Российские ученые нашли способ спасти мир от пластика

Найден новый способ спасти мир от пластика, эффективность которого протестировали российские ученые. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Специальную добавку для деструкции (разрушения) полимеров, которые загрязняют природу, получили на кафедре промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических производств Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). Ученые вывели вещество прооксидант из отходов производства растительных масел.

Экспериментальные образцы проверили на предприятии по выпуску пластиковых изделий из переработанного материала в Воронеже. Всего один процент прооксиданта в составе сырья позволяет снизить молекулярную массу пластика и добиться того, чтобы после трех лет использования материал потерял устойчивость к воде, свету, теплу и начал разлагаться.

По оценкам исследователей ВГУИТ, добавка может массово использоваться при создании упаковки и различных изделий в промышленности. Использование прооксиданта, например, допустимо в биофильтрах для очистки сточных вод.

«Нам часто заказывают биоразлагаемые пакеты, которые используют на субботниках, собирая листья, палки, траву. Пакеты отвозят на полигон, где они разлагаются вместе с остальным мусором», ― прокомментировал доцент ВГУИТ Артем Протасов.