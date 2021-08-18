В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российские ученые нашли способ спасти мир от пластика

Lenta.ru
1 час назад

Найден новый способ спасти мир от пластика, эффективность которого протестировали российские ученые. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Российские ученые нашли способ спасти мир от пластика
Фото: Елена Волжанкина / КоммерсантъЕлена Волжанкина / Коммерсантъ

Специальную добавку для деструкции (разрушения) полимеров, которые загрязняют природу, получили на кафедре промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических производств Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). Ученые вывели вещество прооксидант из отходов производства растительных масел.

Экспериментальные образцы проверили на предприятии по выпуску пластиковых изделий из переработанного материала в Воронеже. Всего один процент прооксиданта в составе сырья позволяет снизить молекулярную массу пластика и добиться того, чтобы после трех лет использования материал потерял устойчивость к воде, свету, теплу и начал разлагаться.

По оценкам исследователей ВГУИТ, добавка может массово использоваться при создании упаковки и различных изделий в промышленности. Использование прооксиданта, например, допустимо в биофильтрах для очистки сточных вод.

«Нам часто заказывают биоразлагаемые пакеты, которые используют на субботниках, собирая листья, палки, траву. Пакеты отвозят на полигон, где они разлагаются вместе с остальным мусором», ― прокомментировал доцент ВГУИТ Артем Протасов.

Ранее ученые Кембриджского университета в Великобритании предложили бороться с пластиком, вовлекая его в производство строительных материалов. Измельченные отходы рассматривают в качестве альтернативы песку при изготовлении бетона.

Наука и техника,Минобрнауки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители