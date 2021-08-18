Под самым опасным ледником мира нашли тепловую «бомбу»

Ученые Института Альфреда Вегенера в Германии нашли уязвимое место под одним из самых быстро тающих антарктических ледников. Оказалось, что подножие ледника Туйэтса, располагающееся на дне моря, нагревается геотермальным потоком. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Фото: Alfred-Wegener-Institut / Thomas Ronge Alfred-Wegener-Institut / Thomas Ronge

На таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который называют самым опасным в мире, приходится примерно четыре процента глобального повышения уровня моря. Ученые считают, что доля может увеличиться, поскольку этот ледник является одним из самых неустойчивых. Он во многих местах опирается на морское дно и контактирует с теплыми водными массами. Исследователи обнаружили, что из недр Земли подо льдом идет большое количество тепла, которое, вероятно, влияет на скольжение ледяных масс в течение миллионов лет.

Геотермальный тепловой поток под ледником Туэйтса, в свою очередь, связан с тем фактом, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем, например, в соседней Восточной Антарктиде. Толщина земной коры составляет всего 17–25 километров, и в результате большая часть дна находится на 1-2 километра ниже уровня моря. Анализ показал, что под ледником Туэйтса может возникать геотермальный тепловой поток мощностью до 150 милливатт на квадратный метр.