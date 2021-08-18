Загадочная мегаструктура замечена в спиральном рукаве Млечного Пути

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили ранее неизвестную гигантскую структуру в одном из спиральных рукавов нашей галактики Млечный Путь. Ее ориентация разительно отличается от ориентации самого рукава, а протяженность составляет порядка 3000 световых лет, что делает ее одной из крупнейших структур в ближнем космосе.

Фото: NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко об открытии рассказывается на сайте американского космического агентства NASA. Сообщается, что обнаруженная загадочная структура на спиральном рукаве Млечного Пути выглядит, как торчащая из него заноза. Это первая крупная структура, ориентация которой резко отличается от ориентации самого рукава.

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Чтобы получить более детальные данные о ней, астрономы использовали массив наблюдений космического телескопа Spitzer. Полтора года назад этот аппарат был "отправлен на пенсию", но он успел снабдить ученых полезными сведениями. Кстати, Spitzer был разработан специально для поиска новорожденных звезд в газовых и пылевых туманностях. Он улавливал инфракрасный свет, который проникал от звезд через эти облака. Эта характеристика позволила уловить свет звезд, которые входят в состав гигантской структуры.

Также исследователи создали трехмерное изображение заинтересовавшего их участка спирального рукава. Для этого они использовали самый свежий бюллетень данных миссии ESA (Европейского космического агентства). Его аппарат Gaia позволяет точно измерять расстояния до звезд. Объединив все полученные данные, ученые выяснили, что длинная тонкая структура, связанная с так называемым рукавом Стрельца в Млечном Пути, состоит из молодых звезд. Также установлено, что эти звезды движутся с почти одинаковой скоростью и в одном направлении.

"Ключевым свойством спиральных рукавов является то, насколько сильно они обвивают галактику, - говорит ведущий автор работы Майкл Кун, астрофизик из Калифорнийского технологического института. - Эта характеристика измеряется углом наклона. По мере того, как спираль становится более открытой, угол наклона увеличивается. Большинство моделей Млечного Пути предполагают, что рукав Стрельца образует спираль с углом наклона около 12 градусов, но структура, которую мы исследовали, выделяется, так как находится под углом почти 60 градусов".

Подобные структуры ранее находили в рукавах других спиральных галактик. Порой, их называют "шпорами" и "перьями". В Млечном Пути такая структура обнаружена впервые. Наиболее сложным для исследователей стало измерение расстояний.

Кстати, выяснилось, что первые попытки измерить расстояние до звезд из гигантской структуры были предприняты группой астрономов еще в 1950-х годах. Но тогда ученые считали, что изучают обычные туманности. Никто и не предполагал, что сразу четыре туманности Млечного Пути в реальности объединены в одну гигантскую структуру.

"Расстояние - одна из самых сложных вещей для измерения в астрономии, - говорит соавтор работы Альберто Кроне-Мартинс. - Только недавние прямые измерения расстояний, совершенные при помощи Gaia, сделали геометрию этой новой структуры настолько очевидной для нас".