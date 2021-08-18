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Ученые: Instagram подталкивает женщин делать косметические операции

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Новое исследование, проведенное британскими учеными, показало, что молодые женщины с большей вероятностью захотят сделать косметическую операцию, если будут часами листать Instagram. Статья об этом опубликована в журнале Body Image. Социальный психолог Франческа Гиццо из Университета Суррея и ее коллеги опросили 247 итальянских женщин в возрасте от 19 до 32 лет на предмет их взаимодействия с Instagram и неудовлетворенности своим телом. Затем каждому участнику показали один из четырех видеороликов с изображениями из Instagram с разной степенью откровенности выбранных нарядов и соответствующие комментарии пользователей. Наконец женщины заполнили анкеты, в которых оценивали уровень неудовлетворенности своим телом и делились планами, касающимися будущих косметических операций. "Это важное исследование, которое собрало воедино разные аспекты исследований в области психического здоровья и возможные факторы риска", — уверяет Франческа Гуиццо. Выяснилось, что разглядывание откровенных изображений в Instagram, как правило, повышает степень неудовлетворенности женщин своим телом. Подобные пагубные последствия не наблюдались среди тех людей, которым показывали лишь несексуальные изображения. При этом комментарии не возымели никакого эффекта.

Ученые: Instagram подталкивает женщин делать косметические операции
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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