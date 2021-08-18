Палеонтологи открыли три новых вида доисторических существ

В Северной Америке обнаружили кости трех ранее неизвестных древних животных, которые появились на планете после вымирания динозавров. Каждый из них обладал своими уникальными свойствами, сообщает Journal of Systematic Palaeontology.

Фото: Banana Art Studio Banana Art Studio

Все три вида принадлежали к семейству Periptychidae. Эти вымершие плацентарные млекопитающие считаются примитивными предками современных копытных: лошадей, коров, слонов и бегемотов.

Вид Beornus honeyi был размером с домашнюю кошку. Его назвали в честь Беорна, персонажа повести Джона Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Два других вида получили названия Miniconus jeanninae и Conacodon hettingeri.

Животные обладали крупными зубами. Ученые отметили, что они могли быть всеядными – клыки позволяли ми питаться как растениями, так и мясом. Но не исключено, что виды являлись полностью травоядными.

Палеонтологи отметили, что после мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад млекопитающие начали быстро эволюционировать. Во времена динозавров они были сравнительно малочисленны и отличались мелким размером тела – не больше современных мышей или крыс. Но после падения астероида все изменилось.

Отсутствие хищников позволило предкам млекопитающих получить доступ к новым пищевым ресурсам. Они начали быстро развиваться и увеличиваться в размере. Новое открытие показало, что этот эволюционный взрыв произошел за более короткий промежуток времени, чем считалось.

Ученые отметили, что Beornus honeyi был самым крупным из трех новооткрытых видов. Miniconus jeanninae по размерам напоминал ранних примитивных млекопитающих, но обладал особым строением зубов.

Всего ученым во время раскопок удалось обнаружить 420 окаменелостей млеокпитающих. Они намерены продолжать исследования.