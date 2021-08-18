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WhatsApp заблокировал каналы "Талибана" в мессенджере

Газета.Ru
1 час назад

Мессенджер WhatsApp заблокировал каналы движения «Талибан» (организация запрещена в России) и несколько групповых чатов. Как сообщает Financial Times, в компании решили активнее бороться с боевиками после взятия Кабула.

WhatsApp заблокировал каналы "Талибана" в мессенджере
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что талибы создали специальный канал, в который жители столицы Афганистана могли писать, чтобы сообщить о насилии, грабежах и других нарушениях закона. Подобные чаты группировка регулярно создавала и в прошлом для других населенных пунктов страны.

Владелец WhatsApp, компания Facebook, сообщила, что заблокировала эти официальные каналы «Талибана» и активно изучает названия и описания для определения новых каналов боевиков.

В компании добавили, что для выявления ресурсов талибов в мессенджере у них работают сотрудники, знающие пушту и дари, главные языки жителей Афганистана.

Талибы являются активными пользователями мессенджера WhatsApp, а также платформы Twitter и видеохостинга YouTube. Эксперты отмечали, что боевиков считают архаичными, но они «используют все, от социальных сетей до дронов».

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

* Организация запрещена в России

Наука и техника,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Россия,Кабул,Афганистан,
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