Раскрыт самый дешевый смартфон в мире

Не обошлось без участия Google
В сети появилась информация о крайне интересном и необычном смартфоне — JioPhone Next. Отличительной особенностью устройства на фоне конкурентов является его цена. Она не будет превышать 50 долларов или 3,6 тыс рублей.
Если быть точнее, то устройство будет стоить 47 долларов (3,4 тыс рублей). Это делает аппарат самым дешёвым полноценным смартфоном на рынке, пишет Gizmochina.
Производством девайса займётся индийский конгломерат Reliance, созданный совместно с Google. К слову, анонс JioPhone Next состоялся ещё в июне 2021 года.
В основу смартфона лёг чип Snapdragon 215 от Qualcomm. При этом устройство получило 3 ГБ оперативной памяти и Android 11 Go в качестве мобильной операционной системы. Также девайс оснастят 13 Мп основной камерой и фронтальной на 8 Мп. Старт продаж необычного гаджета намечен уже на 10 сентября.