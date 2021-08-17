В России создали материал для детектора темной материи

Российские ученые создали новый гибридный материал на основе оргстекла, который поможет поймать частицы темной материи. Этот материал, поглощающий стороннее излучение, может применяться для создания оболочки детектора на установке в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Ассерджи, Италия. Результаты научной работы опубликованы в журнале Materials, кратко об исследовании рассказывает издание «Популярная механика».

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Материал содержит большое количество атомов водорода, которые захватывают посторонние фоновые нейтроны. Он также состоит из редкоземельного металла гадолиния, который эффективно поглощает тепловые нейтроны. Он подходит для создания оболочки камер-мишеней, наполненных аргоном. По задумке физиков, гипотетические частицы темной материи, чье существование еще не подтверждено, должны пролетать сквозь камеры и сталкиваться с атомами аргона, что порождает характерные сигналы. Эксперимент по поиску частиц планируют запустить в Италии в 2025-2026 годах.

Известно, что внешние области галактик вращаются быстрее, чем это можно ожидать из ньютоновской динамики видимого (барионного) вещества, составляющего звезды, планеты и газопылевые облака. Этот загадочный феномен объясняется существованием неизвестного источника гравитации, называемого темной материей.