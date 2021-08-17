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В России создали материал для детектора темной материи

Lenta.ru
1 час назад

Российские ученые создали новый гибридный материал на основе оргстекла, который поможет поймать частицы темной материи. Этот материал, поглощающий стороннее излучение, может применяться для создания оболочки детектора на установке в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Ассерджи, Италия. Результаты научной работы опубликованы в журнале Materials, кратко об исследовании рассказывает издание «Популярная механика».

В России создали материал для детектора темной материи
Фото: UnsplashUnsplash

Материал содержит большое количество атомов водорода, которые захватывают посторонние фоновые нейтроны. Он также состоит из редкоземельного металла гадолиния, который эффективно поглощает тепловые нейтроны. Он подходит для создания оболочки камер-мишеней, наполненных аргоном. По задумке физиков, гипотетические частицы темной материи, чье существование еще не подтверждено, должны пролетать сквозь камеры и сталкиваться с атомами аргона, что порождает характерные сигналы. Эксперимент по поиску частиц планируют запустить в Италии в 2025-2026 годах.

Известно, что внешние области галактик вращаются быстрее, чем это можно ожидать из ньютоновской динамики видимого (барионного) вещества, составляющего звезды, планеты и газопылевые облака. Этот загадочный феномен объясняется существованием неизвестного источника гравитации, называемого темной материей.

Наличие скрытой массы в галактиках подтверждается слабым гравитационным линзированием, барионными акустическими осцилляциями и космическим микроволновым фоном. Однако необнаружение частиц темной материи является одной из главных нерешенных проблем космологии, что оставляет место для альтернативных теорий гравитации, которые исключают скрытую массу из космологических моделей.

Наука и техника,Россия,Италия,
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