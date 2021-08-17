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Facebook отказался признавать "Талибан"

ИА Regnum
1 час назад

Американская социальная сеть Facebook подтвердила, что оставляет в силе запрет на посты и страницы, восхваляющие, поддерживающие или представляющие *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 августа сообщает CNN.

Facebook отказался признавать "Талибан"
Фото: ИА RegnumИА Regnum

Во вторник, 17 августа, Facebook опубликовал заявление, в котором еще раз напомнил о том, что блокирует аккаунты, поддерживаемые «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или создающиеся от имени организации.

«Согласно законодательству США, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористической организацией, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с политикой в отношении опасных организаций», — заявили в Facebook.

Запрет также распространяется на WhatsApp и Instagram.

Компания отметила, что существует «специальная команда экспертов по Афганистану, которые являются носителями языка, пушту и знают местный контекст». В задачи этой команды входит удаление материалов, противоречащих законодательству.

Напомним, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был официально объявлен США иностранной террористической организацией.

Наука и техника,Талибан,CNN,Россия,
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