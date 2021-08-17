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Ученые узнали, почему Юпитер настолько сильно раскаляется

Газета.Ru
23 минуты назад

Полярные сияния разогревают атмосферу Юпитера — крупнейшей планеты солнечной системы на сотни градусов. Об этом пишет портал ScienceNews.

Ученые объяснили разогревание Юпитера
Фото: NASA, ESANASA, ESA

Еще около 40 лет назад ученые обнаружили, что в то время, как температура верхних слоев газового гигантами составляет всего -73°С, то на несколько сотен километров ниже - окружающая среда разогревается уже до примерно 400°С. Природа этого феномена долгое время оставалась невыясненной.

Астрономы провели замеры инфракрасного излучения с помощью телескопа Кек II на вулкане Мауна-Кеа на Гавайском архипелаге, измерив выбросы ионов водорода в атмосфере. Эти выбросы происходят из-за столкновения солнечного света с плотными сломи атмосферы небесных тел на огромных скоростях, в результате чего образуются полярные сияния.

Ученые пришли к выводу, что облака в полярной зоне, около магнитных полюсов планеты, вокруг которых конденсируется излучение — раскаляются до 725°С, в первую очередь, именно благодаря северному сиянию. В свою очередь, в экваториальной зоне температура атмосферы действительно достигает около 400°С.

«Наша следующая задача — понять механизмы образования и циркуляции тепла в атмосфере Юпитера, чтобы потом включить наши наблюдения в компьютерную симуляцию газового гиганта», — заявил Томми Коскинен из Университета Аризоны.

Ранее сообщалось, что на спутнике Юпитера Ганимеде ученые смогли обнаружить водяной пар.

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