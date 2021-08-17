Роботов Boston Dynamics научили «паркуру» в США

Инженеры американской компании Boston Dynamics создали площадку, где роботы Atlas могут заниматься паркуром — показывать различные трюки и адаптироваться под ситуацию. Инженерам теперь не нужно заниматься программированием прыжков для различных платформ, сообщает пресс-служба компании.

Паркур — идеальная песочница для команды Atlas, чтобы экспериментировать с новым поведением. С помощью прыжков, балансиров и сводов мы доводим Atlas до предела, чтобы открыть для себя следующее поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта, — говорится в сообщении.

На видеозаписи роботы смогли без ошибок пробежать сложную полосу препятствий. Теперь их не нужно программировать для определённого прыжка. Роботы могут адаптировать своё поведение в зависимости от того, что видят. Инженеры хотят научить Atlas выполнять те же движения, что и человек, а также чтобы они реагировали на изменение окружающей среды. Если их задумка будет реализована, то роботы станут обладать «практически безграничными возможностями».