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В останках древних римлян нашли огромное количество свинца

Мир24
1 час назад

В костях жителей Древнего Рима, найденных на территории современной Италии, выявили необычно высокое количество свинца. В некоторых образцах оно превышало норму в четыре тысячи раз, сообщает Environmental Science & Technology.

В останках древних римлян нашли огромное количество свинца
Фото:  «Мир24» / Елена Андреева «Мир24» / Елена Андреева

Считается, что люди научились плавить свинец задолго до нашей эры. Его использовали для изготовления оружия, посуды, труб и других изделий.

Авторы нового исследования решили узнать, как это производство сказывалось на здоровье людей. Они собрали около 130 образцов костей, а также почвы из захоронений, и провели химический анализ.

Оказалось, что уровень свинца в останках людей напрямую связан с развитием технологий. В самых древних образцах он был равен нулю, но примерно 5 тысяч лет назад начал увеличиваться – тогда жители Средиземноморья научились работать с содержащей свинец рудой.

Следующий «скачок» произошел 2,5 тысячи лет назад, когда на Апеннинах стали чеканить металлические монеты. Максимальные концентрации свинца ученые выявили в останках римлян времен конца Республики и начала Империи (датой конца Республики считается 31 год до нашей эры) – в четыре тысячи раз больше, чем в более ранние эпохи.

Руду добывали из месторождений в самой Италии и в Северной Африки. Впоследствии они опустели, и уровень загрязнения свинцом стал снижаться. Он оставался сравнительно низким вплоть до Средних веков, когда в Германии начали добывать серебро.

Ученые отметили, что исследование показывает повышенную уязвимость человеческого организма к промышленным загрязнениям. Доказано, что свинец сильнее всего влияет на детей, нарушая работу из мозга.

Наука и техника,Рим,Италия,
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