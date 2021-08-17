В останках древних римлян нашли огромное количество свинца

В костях жителей Древнего Рима, найденных на территории современной Италии, выявили необычно высокое количество свинца. В некоторых образцах оно превышало норму в четыре тысячи раз, сообщает Environmental Science & Technology.

Фото: «Мир24» / Елена Андреева «Мир24» / Елена Андреева

Считается, что люди научились плавить свинец задолго до нашей эры. Его использовали для изготовления оружия, посуды, труб и других изделий.

Авторы нового исследования решили узнать, как это производство сказывалось на здоровье людей. Они собрали около 130 образцов костей, а также почвы из захоронений, и провели химический анализ.

Оказалось, что уровень свинца в останках людей напрямую связан с развитием технологий. В самых древних образцах он был равен нулю, но примерно 5 тысяч лет назад начал увеличиваться – тогда жители Средиземноморья научились работать с содержащей свинец рудой.

Следующий «скачок» произошел 2,5 тысячи лет назад, когда на Апеннинах стали чеканить металлические монеты. Максимальные концентрации свинца ученые выявили в останках римлян времен конца Республики и начала Империи (датой конца Республики считается 31 год до нашей эры) – в четыре тысячи раз больше, чем в более ранние эпохи.

Руду добывали из месторождений в самой Италии и в Северной Африки. Впоследствии они опустели, и уровень загрязнения свинцом стал снижаться. Он оставался сравнительно низким вплоть до Средних веков, когда в Германии начали добывать серебро.