Ученые составили портрет самоубийцы

Типичный самоубийца — пожилой мужчина из небогатой страны, выяснили китайские ученые. Увеличение продолжительности жизни вместе с приростом населения в таких странах может стать причиной всплеска числа самоубийств в будущем, опасаются ученые.

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На самоубийства приходится около 800 тыс. смертей в год. Исследователи из Гонконгского университета решили выяснить, как изменились социально-демографические показатели самоубийств за последние десятилетия. Детали они изложили в статье в журнале Injury Prevention.

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Ученые использовали данные Глобального исследования бремени заболеваний — масштабной программы, в которой участвуют более 3600 специалистов из 145 стран. С 1990 года они оценивают вклад различных болезней в смертность по всему миру.

Авторы работы изучили изменения в возрастных и гендерных показателях самоубийств, возрастной структуре населения и приросте населения в регионах с разным уровнем доходов за последние 30 лет.

В 1990 году общий уровень самоубийств в мире составлял 13,8 на 100 тыс. населения, а в 2019 году снизился до 9,8 на 100 тыс. Уровень самоубийств среди мужчин снизился с 16,6 на 100 тыс. до 13,5 на 100 тыс., а среди женщин — с 11 на 100 тыс. до 6,1 на 100 тыс.

Наиболее значительное снижение произошло в странах с уровнем дохода выше среднего — на 6,25 на 100 тыс., за ними следуют страны с уровнем дохода ниже среднего — на 2,51 на 100 тыс. При этом в странах с самыми высокими и низкими доходами число самоубийств снизилось менее чем на 2 на 100 тыс.

В целом, снижение уровня самоубийств среди женщин было более выраженным, чем среди мужчин: 4,91 против 3,09 на 100 тыс., особенно в странах с уровнем дохода выше среднего — 8,12 против 4,37 на 100 тыс.

Однако общее количество самоубийств выросло почти на 20 тыс., с 738 799 в 1990 году до 758 696 в 2019 году. Самый резкий рост произошел в странах с уровнем дохода ниже среднего — смертей от самоубийств там стало на 72,5 тыс. больше.

Хотя число самоубийств увеличилось за счет роста численности населения, важным фактором также стало его старение — в основном суицид совершали люди старше 45 лет, преимущественно мужчины. Эта тенденция наблюдалась в том числе и в регионах со средним и высоким уровнем дохода, что отражает глобальный эффект старения населения, пишут исследователи.

Причины снижения уровня самоубийств еще предстоит установить, отмечают они. Очевидно, что важным фактором стало улучшение экономических и социальных условий. Также исследователи предполагают, что значительную роль могли сыграть глобальные усилия ВОЗ и ООН по содействию национальным инициативам по профилактике самоубийств.

Беспокойство вызывает вклад роста численности населения с учетом демографических прогнозов. На страны Африки к югу от Сахары и Центральной и Южной Азии придется более 75% от общего прироста населения в ближайшие 30 лет — а именно эти регионы относятся к наименее экономически благополучным, и именно там смертность от самоубийств снижается медленнее всего.

Увеличение продолжительности жизни и снижение рождаемости будут продолжать влиять на возрастную структуру населения мира, что повысит долю самоубийств, приходящуюся на стариков, пишут ученые.

«Поскольку уровень самоубийств наиболее высок среди пожилых людей (70 лет и старше) обоих полов почти во всех регионах мира, быстрое старение населения во всем мире создаст огромные проблемы для сокращения числа смертей от самоубийств в будущем», — предупреждают они.

Кроме того, существует значительный дисбаланс в ресурсах, выделяемых на работу по профилактике самоубийств, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

«Пришло время пересмотреть эту ситуацию, чтобы обеспечить перераспределение достаточных ресурсов в глобальном масштабе для решения будущих проблем», — заключают исследователи.