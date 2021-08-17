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ЕР заявила о необходимости доработки "Цифрового манифеста"

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что «Цифровой Манифест» Единой России будет доработан с учётом предложений экспертов, соблюдая баланс между технологическим прогрессом и социальными интересами.

ЕР заявила о необходимости доработки "Цифрового манифеста"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Манифест содержит три раздела: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство. В первом разделе подчеркивается недопустимость цифровой дискриминации, «тотальной цифровой слежки», важность свободы мнений в интернете, защиты персональных данных.

В документе отмечается, что государство не должно передавать «ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права граждан (медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд)».

Любые «внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство граждан перед законом РФ, должны быть запрещены», считают в партии.

«Мы отдельно прописали развитие ИИ. Важно отметить, что в документе не предполагается полного запрета на использование искусственного интеллекта в ряде чувствительных сфер, а речь идёт о принятии конечных решений. Необходимо создать условия для развития цифровой среды, но при этом обеспечить безопасность и права граждан», — прокомментировал Хинштейн.

В ходе сессии представители Сбера заявили о важности ключевых положений «Цифрового манифеста» и готовы принять участие в доработке документа.

«Сбер поддерживает стремление сделать технологию искусственного интеллекта безопасной и полезной для общества. Мы считаем, что искусственный интеллект зачастую выступает партнёром человека для принятия быстрых, а главное, взвешенных решений. При этом мы считаем, что инновации всегда должны опираться на интересы человека. Поэтому мы одними из первых в стране приняли принципы этики ИИ», - добавили в пресс-службе банка.

Наука и техника,Александр Хинштейн,Единая Россия,Госдума,
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