ЕР заявила о необходимости доработки "Цифрового манифеста"

«Сбер поддерживает стремление сделать технологию искусственного интеллекта безопасной и полезной для общества. Мы считаем, что искусственный интеллект зачастую выступает партнёром человека для принятия быстрых, а главное, взвешенных решений. При этом мы считаем, что инновации всегда должны опираться на интересы человека. Поэтому мы одними из первых в стране приняли принципы этики ИИ», - добавили в пресс-службе банка.