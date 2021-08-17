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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле уже 21 августа

Ferra.ru
9 минут назад

Представители Московского планетария рассказали, что уже 21 августа к Земле приблизится астероид 2016 AJ193. Это одно из тех небесных тел, которое относится к классу «потенциально опасных».

К Земле летит потенциально опасный астероид
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Именно в этот день астероид будет пролетать на максимально близком к Земле расстоянии — 3,4 млн км, пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов. Для сравнения, к потенциально опасным объектам относят уже те астероиды, которые приближаются к нашей планете на расстояние в 7,5 млн км.

Что же до астероида 2016 AJ193, то его диаметр оценивается примерно в 1,4 км. Но, по словам представителей планетария, для Земли данное небесное тело никакой угрозы не представляет. Куда опаснее те объекты из космоса, которые «невидимы» для учёных и о которых мир узнает лишь после падения.

Наука и техника,РИА Новости,
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