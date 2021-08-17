К Земле летит потенциально опасный астероид

Представители Московского планетария рассказали, что уже 21 августа к Земле приблизится астероид 2016 AJ193. Это одно из тех небесных тел, которое относится к классу «потенциально опасных».

Именно в этот день астероид будет пролетать на максимально близком к Земле расстоянии — 3,4 млн км, пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов. Для сравнения, к потенциально опасным объектам относят уже те астероиды, которые приближаются к нашей планете на расстояние в 7,5 млн км.