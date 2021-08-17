Суп из камней и льда: кольца Сатурна рассказали о его ядре

Ученые выяснили, из чего состоит ядро Сатурна

Фото: caltech/YouTube caltech/YouTube

Американские астрономы с помощью данных Cassini по возмущениям в кольцах Сатурна сумели выяснить, из чего состоит его ядро: оно не полностью каменное, в своей верхней части диффузное и занимает 60% диаметра планеты.

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Два астронома Калифорнийского технологического института (Калтеха) с помощью данных, полученных автоматической станцией NASA Cassini о возмущениях в ближайших к планете кольцах Сатурна, сумели получить новую информацию о загадочном ядре газового гиганта. Их результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, свидетельствуют о том, что ядро Сатурна представляет собой не твердый каменный шар, как предполагали некоторые предыдущие теории, а диффузный «суп» изо льда, камня и металлических водорода и гелия — так называемое диффузное ядро. Это ядро занимает до 60% диаметра планеты, что делает его значительно больше, чем предполагалось ранее.

Идея о том, что нестабильности в гравитационном воздействии со стороны ядра Сатурна на его кольца могут приводить к нарушениям в их структуре и что кольца таким образом могут использоваться в качестве гигантского сейсмографа для изучения внутренних частей планеты, впервые возникла в исследованиях начала 1990-х годов Марка Марли и Кэролин Порко, которые позже приняли участие в программе Cassini. Эта межпланетная станция на протяжении 13 лет изучала Сатурн и его окрестности, прежде чем навсегда погрузиться в его атмосферу в 2017 году.

Первое наблюдение изучаемого явления было проделано Мэттом Хедманом и П.Д. Николсоном в 2013 году, которые проанализировали данные, полученные Cassini. Выяснилось, что внутреннее С-кольцо Сатурна содержит спиральные узоры, отражающие колебания гравитационного поля планеты-гиганта, и что эти узоры заметно отличаются от других волн в кольцах, вызванных гравитационными взаимодействиями со стороны спутников Сатурна.

В новом исследовании астрономы Калтеха Кристофер Манкович и Джим Фуллер проанализировали структуру волн в кольцах, чтобы построить новые модели пульсаций внутренней части Сатурна. «Сатурн всегда немного дрожит, но это почти неуловимо, — поясняет Кристофер Манкович. — Поверхность планеты сдвигается примерно на метр за каждые 1-2 часа как медленно колеблющееся озеро. Кольца как чувствительный сейсмограф улавливают эти гравитационные возмущения, частицы колец начинают сдвигаться».

Сравнивая структурные модели с гравитационными и сейсмическими измерениями Cassini, удалось показать, что полученные данные можно связать только с диффузной переходной областью между ядром и внешней оболочкой Сатурна, содержащей лед и камни. Это распределение тяжелых элементов накладывает некоторые ограничения на процессы перемешивания, происходящие на Сатурне, и может нести в себе следы изначальной структуры планеты и историю ее аккреции (слипания окружающего материала из протопланетного облака).

Наблюдаемая гравитационная рябь указывает на то, что в своей глубине Сатурн все же колеблется как единое целое, его недра состоят из стабильных слоев, образовавшихся после того, как наиболее тяжелые компоненты опустились в самый низ и перестали смешиваться с более легкими соединениями на самом верху.

«Газообразные водород и гелий на планете постепенно смешиваются со все большим и большим количеством льда и камней по мере того, как вы приближаетесь к центру планеты. Это немного похоже на земные океаны, где соленость увеличивается по мере того, как вы погружаетесь на все более глубокие уровни. Чтобы гравитационное поле планеты могло колебаться на какой-то конкретной частоте, ее внутренняя часть должна быть стабильной, а это возможно только в том случае, если доля льда и камня постепенно увеличивается по мере приближения к центру планеты», — говорит Джим Фуллер.

Однако самые внешние слои ядра — совсем иное дело. «Мы знали, что у Сатурна нет твердой поверхности, но это смешно! Кольцевая сейсмология показывает нам, насколько размыто на самом деле ядро Сатурна», — написал Кристофер Манкович в своем Twitter-аккаунте.

Согласно полученным данным, ядро Сатурна в 55 раз массивнее всей Земли, на лед и камни при этом приходится 17 масс Земли, оставшаяся часть — водород и гелий.