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Решена одна из главных проблем квантовых компьютеров

Lenta.ru
1 час назад

Исследователи из Австралии разработали устройство, которое позволяет контролировать миллионы кубитов. Это одна из главных проблем на пути к созданию полноценных процессоров для квантового компьютера, способных к отказоустойчивой работе. Труд ученых опубликован в журнале Science Advances.

Решена одна из главных проблем квантовых компьютеров
Фото: Seth Wenig / APSeth Wenig / AP

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса решили проблему того, как контролировать миллионы кубитов, не перегружая архитектуру квантового компьютера дополнительной проводкой и не тратя при этом чрезмерно много электроэнергии и тепла. Сейчас для работы с каждым кубитом требуются индивидуальные излучатели и приемники микроволнового излучения, считывающие и изменяющие квантовое состояние ячейки памяти.

Австралийские физики решили осуществить выдвинутую еще в 1990-х идею контроля всех кубитов единым для всего процессора магнитным полем. Для этого они разработали новый прибор — так называемый трехмерный диэлектрический резонатор, представляющий собой кристалл из соединения калия, таллия и кислорода. Он превращает направляемый на него импульс микроволнового излучения в сфокусированные колебания магнитного поля. По оценкам исследователей, с помощью диэлектрического резонатора можно будет одновременно установить контроль за работой около четырех миллионов кубитов.

Наука и техника,Австралия,
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