Решена одна из главных проблем квантовых компьютеров

Исследователи из Австралии разработали устройство, которое позволяет контролировать миллионы кубитов. Это одна из главных проблем на пути к созданию полноценных процессоров для квантового компьютера, способных к отказоустойчивой работе. Труд ученых опубликован в журнале Science Advances.

Фото: Seth Wenig / AP Seth Wenig / AP

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса решили проблему того, как контролировать миллионы кубитов, не перегружая архитектуру квантового компьютера дополнительной проводкой и не тратя при этом чрезмерно много электроэнергии и тепла. Сейчас для работы с каждым кубитом требуются индивидуальные излучатели и приемники микроволнового излучения, считывающие и изменяющие квантовое состояние ячейки памяти.