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Норвежский учёный заметил необычное поведение дельфина

News.ru
1 час назад

Норвежский исследователь Аудун Рикардсен проанализировал случай многочасового контакта с людьми представителя редкого вида дельфинов и пришёл к выводу, что данное поведение необычно для стадных млекопитающих. Об этом сообщает NRK.

Норвежский учёный заметил необычное поведение дельфина
Фото: pixabay.compixabay.com

Мариеэль Кунгсвульд из провинции Сандвик была в лодке с семьёй во время прогулки по фьорду. Вдруг рядом с ней появился северный китовидный дельфин. В течение нескольких часов он не отставал от людей и постоянно показывался на поверхности, явно привлекая к себе внимание.

Этот случай исследовал учёный-океанолог Арктического университета Аудун Рикардсен. По его словам, данное поведение необычно, раньше данный вид дельфинов сторонился людей и наблюдать за ним было непростой задачей. К тому же китовидный дельфин является семейным животным и появление одиночной особи во фьорде является выдающимся случаем, подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект, запрещающий ловлю дельфинов и касаток для дельфинариев. Данная инициатива строится на том, что содержание морских млекопитающих в неволе является, по сути, издевательством над животными, также запросы океанариев провоцируют рост браконьерства.

Наука и техника,Госдума,
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