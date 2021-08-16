Две ракеты «Союз 2» отправлены на космодром Байконур

Из ракетно-космического центра «Прогресс» (город Самара, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, а также с блоками ракеты-носителя и сборочно-защитным блоком ракеты «Союз-2» этапа 1б.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «данные ракеты-носители предназначены для запусков по российской программе Международной космической станции: этапа 1а — для запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС», этапа 1б, в свою очередь, предназначена для запуска транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал».

«Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П Королёва (входит в «Роскосмос») предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Выведение «Причала» на околоземную орбиту и стыковка к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука» планируется в ноябре 2021 года», — говорится в сообщении.