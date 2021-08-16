Intel анонсировала свою игровую видеокарту

Intel дала название грядущему GPU для игровых компьютеров — Intel Arc. Этот бренд, впрочем, будет относиться и к программному обеспечению для будущей дискретной видеокарты компании.

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Ожидается, что первый дискретный GPU, ранее известный как DG2, появится под кодовым названием «Алхимик» (Alchemist) в первом квартале 2022 года. Тогда он станет доступен в ноутбуках и настольных компьютерах. К сожалению, пока нам ничего не известно о его производительности. Пока Intel опубликовала только тизер, в котором показала, как прототип запускает PUBG, Psychonauts 2, Metro Exodus и другие игры.

Известно, что GPU Intel Arc будут поддерживать различные современные технологии, в том числе трассировку лучей в реальном времени.