Intel анонсировала свою игровую видеокарту

Intel дала название грядущему GPU для игровых компьютеров — Intel Arc. Этот бренд, впрочем, будет относиться и к программному обеспечению для будущей дискретной видеокарты компании.
Ожидается, что первый дискретный GPU, ранее известный как DG2, появится под кодовым названием «Алхимик» (Alchemist) в первом квартале 2022 года. Тогда он станет доступен в ноутбуках и настольных компьютерах. К сожалению, пока нам ничего не известно о его производительности. Пока Intel опубликовала только тизер, в котором показала, как прототип запускает PUBG, Psychonauts 2, Metro Exodus и другие игры.
Известно, что GPU Intel Arc будут поддерживать различные современные технологии, в том числе трассировку лучей в реальном времени.
Стоит отметить, что сегодня Intel, по сути, представила только новый бренд. Также компания рассказала, что у будущих поколений Arc GPU будут такие кодовые имена — Battlemage, Celestial и Druid. Более подробная информация появится позже в этом году.