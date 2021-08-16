В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российский спутник сфотографировал с высоты столицу Афганистана

ТК «Звезда»
1 час назад

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сфотографировал с высоты столицу Афаганистана Кабул, который был захвачен боевиками «Талибана»*. Снимок был опубликован на сайте корпорации «Роскосмос».

Российский спутник сфотографировал Кабул
Фото: РоскосмосРоскосмос

На снимке видно весь город, расположенный на гористой местности. С такой высоты никаких следов вооруженного столкновения не наблюдается - с неба Кабул выглядит как любой другой город. На севере видно взлетно-посадочную полосую аэропорта, куда стремятся прорваться люди, желающие эвакуироваться из города.

Ранее «Ресурс-П» снял авиабазу Баграм в Афганистане, откуда были выведены войска Соединенных Штатов Америки. На снимке видны как взлетно-посадочные полосы, так и множество построек хозяйственного назначения.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Наука и техника,Талибан,Роскосмос,Кабул,Афганистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители