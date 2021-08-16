На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО»

Пользователь Reddit под ником dansterdj изучил в картографическом сервисе Google Earth местность необитаемого острова Старбак (республика Кирибати) и заявил, что обнаружил на пляже «разбившееся НЛО». На его находку обратили внимание журналисты Daily Star.

Фото: Google Карты Google Карты

На опубликованном скриншоте видно, что возле океана лежит массивный металлический объект. За ним на песке проглядывается длинный след: автор снимка предположил, что этот след остался после падения НЛО.

Некоторые комментаторы посчитали, что идея с упавшей летающей тарелкой выглядит слишком надуманно.

«Это не столько похоже на падение, сколько на то, как будто его катили или тащили туда», — высказал свою теорию юзер под ником NuclearSiloForSale. «И по форме оно подозрительно напоминает лодку», — добавил CulturalMarksmanism.

Тем не менее некоторых юзеров впечатлила находка dansterdj. Сразу несколько человек попросили его отправить координаты «НЛО», а комментатор Graphiteshirt назвал объект «охренеть, каким крутым».