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Учёные приблизились к созданию мощных квантовых компьютеров

Ferra.ruиещё 1
53 минуты назад

Сейчас перед учёными стоит задача создать квантовый компьютер с большим количеством кубитов. Современные квантовые процессоры могут оперировать не более чем 100 кубитами. Учёные нашли способ, как расширить это значение до миллиона.

Учёные приблизились к созданию мощных квантовых компьютеров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пояснили учёные, они обнаружили «недостающий фрагмент головоломки». Дело в том, что кубиты в современных компьютерах управляются с помощью проводов, занимающих место на кристалле и выделяющих тепло. Это создаёт проблемы, если учёные хотят масштабироваться до миллионов кубитов.

Поэтому исследователи предложили использовать не провода, а генерировать магнитное поле над всем чипом. Они утверждают, что могли генерировать поля управления для четырёх миллионов кубитов. У них уже готов прототип технологии.

Квантовые компьютеры с миллионами кубитов нужны для того, чтобы решать по-настоящему прикладные задачи, например, разрабатывать вакцины.

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