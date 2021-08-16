Учёные приблизились к созданию мощных квантовых компьютеров

Сейчас перед учёными стоит задача создать квантовый компьютер с большим количеством кубитов. Современные квантовые процессоры могут оперировать не более чем 100 кубитами. Учёные нашли способ, как расширить это значение до миллиона.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как пояснили учёные, они обнаружили «недостающий фрагмент головоломки». Дело в том, что кубиты в современных компьютерах управляются с помощью проводов, занимающих место на кристалле и выделяющих тепло. Это создаёт проблемы, если учёные хотят масштабироваться до миллионов кубитов.

Поэтому исследователи предложили использовать не провода, а генерировать магнитное поле над всем чипом. Они утверждают, что могли генерировать поля управления для четырёх миллионов кубитов. У них уже готов прототип технологии.