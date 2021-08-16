Учёные приблизились к созданию мощных квантовых компьютеров

Сейчас перед учёными стоит задача создать квантовый компьютер с большим количеством кубитов. Современные квантовые процессоры могут оперировать не более чем 100 кубитами. Учёные нашли способ, как расширить это значение до миллиона.
Как пояснили учёные, они обнаружили «недостающий фрагмент головоломки». Дело в том, что кубиты в современных компьютерах управляются с помощью проводов, занимающих место на кристалле и выделяющих тепло. Это создаёт проблемы, если учёные хотят масштабироваться до миллионов кубитов.
Поэтому исследователи предложили использовать не провода, а генерировать магнитное поле над всем чипом. Они утверждают, что могли генерировать поля управления для четырёх миллионов кубитов. У них уже готов прототип технологии.
Квантовые компьютеры с миллионами кубитов нужны для того, чтобы решать по-настоящему прикладные задачи, например, разрабатывать вакцины.